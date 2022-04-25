外資頻賣台股 證交所：並未大幅撤離

外資今年以來頻繁賣超，累計至上周五止已賣超 6314 億元，台股下挫壓力沉重，證交所董事長許璋瑤今 (25 日) 則指出，統計到 4 月 7 日止，投資台股的前十大外資中，有外資逆勢加碼台股 420 億元，顯示外資並未完全離開台股。

立法院財委會今 (25) 日前往證交所考察，許璋瑤受訪做上述回應。他指出，外資本來就會調節股市，況且外資抽離屬於全球性活動，並非只針對台股，以韓國股市來說，2020 年被外資撤離 6000 多億元，去 (2021) 年也遭外資調節 6500 億元，台灣這兩年則被外資抽離約 1 兆元資金。

許璋瑤進一步指出，外資持有台股比重較高，因此即便這兩年外資抽走 1 兆元資金，外資在台股占的比重仍有約 4 成多；統計到 4 月中左右，長期持有台股的前十大外資，有 6 家賣超、4 家買超，其中某一家外資買超金額高達 420 億元，但賣超最多的外資也只調節 70 多億元，顯示外資並未大幅離開台股。

許璋瑤強調，從過去 2008 年金融風暴、2011 年歐債危機與 2018 年美中貿易戰等重大事件來看，每當遇上國際重大事件，資金都會先從新興市場先抽離，而現在又逢升息、通膨與俄烏戰爭等事件，外資同樣會從股市抽離資金，這是全球因素。

台股今 (25) 日更隨美股跳水，盤中大跌逾 400 點摜破 17000 點關卡，而證交所今天也出面信心喊話，強調台股今年以來雖下跌 5.9%，但比起其他股市表現相對抗跌。