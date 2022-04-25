外資兩面手法操作台積電 證交所澄清僅2家有自營部位、查無不法

外資是否兩面手法操作台積電 (2330-TW) 股票成為今 (25) 日財委會關切議題，證交所表示，經調查後發現 10 家外資，僅 2 家有自營部位，但這 2 家在出具報告期間並未賣台積電股票，並無不法交易情形。

立法院財政委員會今天前往證交所視察，與會立委持續關切外資對於台積電股票操作，外資先前出具報告頻頻喊多台積電，但卻又持續賣超台積電，質疑外資玩兩面手法坑殺散戶。

證交所總經理簡立忠表示，根據證交所調查，10 家出具台積電研究報告的外資券商，有 2 家有自營部位，但這 2 家有自營部位的券商在出具報告期間並未調節台積電股票。

不過立委費鴻泰仍質疑，不只台積電，根據他掌握的資料，不只 1 家外資券商，一邊出具報告推薦個股，自營部位卻反手賣超，而且這些同時推薦卻又賣超的股票不見得只有台積電，要求證交所應一併查清楚。

簡立忠對此也回應，證交所會持續注意，避免券商一邊發布喊多個股正向報告，但實際上卻反手操作的情形發生。

根據金管會最新出爐的調查報告，經證交所調查後發現，近期外資證券商出具的台積電研究報告，相關控管作業程序符合推薦辦法與內控規範，且外資證券商尚無以其自營部門買賣台積電股票，依目前查核結果尚無發現違反規定情事。

