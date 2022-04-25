〈台股盤中〉股匯雙殺 台積電領跌大盤跳水逾400點創今年新低

美國聯準會 (Fed) 擬加速升息，美股 22 日狂瀉近千點，創近一年半來最差表現，台股今 (25) 日也難逃殺機，在台積電重挫超過 10 元領跌之下，大盤盤中下跌逾 400 點，摜破 3 月 8 日前低點 16764 點，創下今年新低。

台股以 16712.3 點，下跌 112.79 點開出，新台幣也大貶超過 1 角，呈現股匯雙跌，台股隨後跌點擴大，最低跌超過 440 點、一度打到 16579.89 點，跌破前低點。

儘管金管會調查外資對台積電並無「兩手策略」，但台積電今天仍然重挫約 2%，最低跌 12 元、下挫到 546 元，創 2021 年 5 月 18 日以來新低價，半導體族群也潰不成軍，其餘權值股部分，聯電大跌超過 4%，聯發科、面板雙虎、鴻海等都跌超過 2%。

近日撐盤的航海王長榮早盤亦不敵強大賣壓，盤中大跌逾 4%，人氣股航空雙雄跌幅也逾 4%，台塑四寶、金融股也一片綠油油。

盤面上，資金僅在逆勢在防疫類股避風頭，毛寶、天良、康那香都亮燈漲停，美吾華、優盛、恆大都大漲超過 6%。檢驗試劑概念股的瑞基、長興、亞諾法等也逆勢走揚。

整體來說，美股重挫，今日外資對台股賣超恐加大，台股今日跌破 3 月低點 16764 點，通膨、總經數據已讓市場潛藏隱憂，聯準會又不斷釋出鷹派訊息，短線震盪難免，若要止穩需要看外資臉色。