散戶退場訊號？3月證券劃撥存款銳減近900億元 近12年來首見

台灣央行今 (25) 日公布 3 月金融情況，作為散戶指標的證券劃撥存款餘額，較上月大減 899 億元至 3 兆 991 億元，為 2010 年 6 月以來單月最大減少量，央行指出，無法判斷散戶是否有意退場，但 3 月股市波動大，的確使投資人已趨於更加審慎。

央行指出，3 月證券劃撥存款餘額較上月一口氣減少 899 億元，從指數波動來看，由於處在較大的震盪，因此，儘管國內經濟基本面相當不錯，但市場不確定性高，投資人操作更加審慎。

也因台股波動劇烈，3 月股市日平均成交值 3096 億元，較 2 月續增 160 億元，為 4 個月來高點。

央行進一步說明，3 月本國自然人成交占總市場比重仍較上月略上揚 0.8 個百分點至 62.3%，反映僑外法人 (外資) 降至 28.4%、月減 0.2 個百分點，而本國法人由 9.8% 降至 9.3%。

而外國人新台幣存款 3 月來到 2413 億元，年增率 2.45%，上揚走勢趨緩，反映 3 月外資在集中和店頭市場合計賣超 2674 億元，央行說明，部分外資仍會匯入本金，部分則是賣股票但暫時停泊。

另一方面，3 月外匯存款續創高達 7 兆 6424 億元，年增率 16.13%，主要是因美元走強，民眾預期美元升值將台幣換成外匯存款，再加上出口熱絡，業者收到國外貨款後，暫放在外匯存款所致。

此外，央行統計，3 月 M1B 年增率降為 10.92%，主要因活期儲蓄存款成長減緩所致，M2 年增率上升為 8.11%，主要受放款和投資年增率上升影響。

累計第一季 M1B 和 M2 平均年增率分別為 11.16%、7.88%。

央行說明，3 月台股呈下跌走勢，證券劃撥存款餘額也走緩，進一步使活期性存款較上月略降，但由於利率調升，部分活儲轉向定儲，部分企業海外盈餘匯回則會先存放於短天期定存，用來預備 7 月後發放股利。