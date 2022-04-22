0050、0056定期定額戶數3月創新高 遙遙領先台積電存股

據證交所公布最新排行榜，3 月 ETF 定期定額前十大標的再度由兩檔「國民 ETF」0050、0056 連霸冠亞軍，單月定期定額戶數新增 3.7 萬與 2.7 萬，累積定期定額戶數分別達陣 15 萬與 12 萬，是唯二突破十萬大關的 ETF，遙遙領先其他 ETF 及台積電 60,159、兆豐金 30,555 等傳統存股標的。

0050、0056 是國內掛牌最久的台股市值型、高股息型 ETF，累積長期績效與配息表現，自證交所 2020 年起公布 ETF 定期定額排行榜以來，長期連霸第一、二名，人數頻創新高，為存股 ETF 指標。

其中 0050 投資上市市值前 50 大個股；0056 投資上市前 150 大個股中預估未來一年現金股息殖利率最高的前 30 檔，法人指出，近年掀起台股 ETF 存股熱潮，境內 33 檔台股 ETF 就有 11 檔是 2020 年以後才成立，多數為科技或高股息主題，不過從 0050、0056 在基金規模、受益人數與定期定額戶數持續創下新的「三高」記錄來觀察，可以發現多數投資人就愛這兩檔國民 ETF，有長期績效與配息填息紀錄作為參考，定期定額更是信心十足。

為方便基金投資人也能參與 0050、0056，元大投信推出「0050ETF 連結基金」、「0056ETF 連結基金」，將原本只能透過證券商投資的 0050、0056 ETF，擴大到銀行、基金平台等管道。元大投信的客戶，今年 (2022 年) 更能在「元大基金先生」APP，享包含 ETF 連結基金在內的精選台股系列基金新增定期定額計畫終身 0 手續費優惠，也可利用「日日扣」功能，增加扣款日期，進一步分散進場時點，降低投資風險，或是參考技術指標，增加扣款次數或加碼扣款金額，更增資產在未來的成長空間。