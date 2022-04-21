投資Netflix三個月虧逾4億美元 避險基金大咖艾克曼認賠殺出

億萬富豪艾克曼 (William Ackman) 周三 (20 日) 三個月前押注 Netflix 11 億美元，但在這家串流巨擘出現訂戶 10 年來首見流失、股價單日暴跌逾三成之後，他選擇脫手賣出，認賠至少 4.3 億美元。

艾克曼執掌的潘興廣場資本管理公司 (Pershing Square) 周三表示，已把三個月前買進的 310 萬股 Netflix 股票賣出。

Netflix(NFLX-US) 周二盤後公布，第 1 季訂閱用戶減少 20 萬，第 2 季可能再減少 200 萬戶，消息導致該股周三暴跌 35%，收盤報每股 226.19 美元，以收盤價計算，艾克曼持股價值剩約 7 億美元。

Netflix 今年初股價已經因為訂閱戶成長疑慮而下跌，但艾克曼仍砸逾 10 億美元買進，成為 Netflix 前 20 大股東之一。以艾克曼在 1 月 26 日揭露買進之前的 Netflix 股價計算，這筆投資讓他的基金虧損約 4.35 億美元，和知情人士透露的約 4 億美元相當。潘興廣場拒絕置評。

艾克曼在宣布賣股的同時表示，Netflix 有意納入廣告、取締共享帳密等作法，是有意義的商業模式轉變，但將讓公司短期的營運前景變得太過難以預測，而他希望潘興廣場持有「高度可預測前景」的公司。

艾克曼說，脫手 Netflix 之後，潘興廣場投資組合今年來整體投報率約下降 2%。他表示自己從過去經驗中學到，應該盡早認賠，將為原本配置給 Netflix 的資金尋找新的布局機會。