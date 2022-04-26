〈能源盤後〉北京確診飆升 市場擔憂中國需求前景 WTI原油跌破100美元

原油期貨價格周五 (22 日) 大幅收低，WTI 原油期貨跌破每桶 100 美元關卡，創 2 周來最低收盤價，係因市場擔憂中國新冠肺炎疫情擴散，恐挫傷能源需求前景，以及更擔心 Fed 緊縮政策會削弱原油前景。

能源商品價格

6 月交割的 WTI 原油期貨價格大跌 3.53 美元或 3.5%，收每桶 98.54 美元，FactSet 數據顯示，此為 4 月 11 日來最低收盤價。

WTI 原油最近月期貨價格上周下跌約 4.1%；Brent 原油最近月期貨價格上周下跌約 4.5%。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 4.33 美元或 4.1%，收每桶 102.32 美元，創 2 周來最低收盤價。

5 月交割的汽油期貨價格下跌 2%，收近每加侖 3.24 美元。

5 月交割的熱燃油期貨價格上漲 3.9%，收每加侖 4.091 美元，創約 1 個月高點。

5 月交割的天然氣期貨價格上漲 2.1%，收每百萬 Btu 6.669 美元，上周大跌 10.5%。

市場推動力

S&P Global Commodity Insights 能源市場分析師 Marshall Steeves 表示，石油遭拋售係因上海和中國其他地區持續封鎖，嚴重挫傷了當地石油需求。「這確實說明了中國需求具有至高無上的地位，因此對中國需求的擔憂超越了對俄羅斯石油出口的擔憂。」

此外，Steeves 表示，隨著 Fed 與其他國家央行收緊貨幣政策以減緩通膨，全球石油成長恐因經濟成長放緩而遭抑制。

對中國成長的擔憂加劇了全球市場周一整體避險情緒，沖垮了大宗商品價格。由於擔心北京也恐一如上海面臨嚴格的防疫限制，亞洲鐵礦砂和鋼鐵期貨大跌。

在新冠病毒病例激增的情況下，北京開始對數百萬居民進行檢測，並關閉了商業區和一些居民區，北京居民也出現在超商前大排長龍以搶購物資的情景。

周一美元走強，石油、黃金等許多大宗商品因而承壓。

與此同時，OANDA 高級市場分析師 Jeffrey Halley 報告中表示，即使在供應緊繃的情況下，他也感覺到石油市場情緒發生了變化，因為周一亞洲市場忽略了幾個關鍵頭條新聞。

首先，歐盟委員會執行副主席 Valdis Dombrovskis 表示，歐盟正準備對俄羅斯能源進口實施「智能制裁」，其中包括「某種形式的」石油禁運。

鑑於許多歐洲國家都依賴俄羅斯的石油和天然氣，並非所有歐洲國家都支持對這些商品實施禁令，其中德國和匈牙利就是該禁令反對國。但 Halley 認為，他對「歐洲對俄羅斯石油和天然氣的任何能源制裁都能長期忽略」這樣的說法持保留看法。

此外，Halley 指出，周一能源市場也忽視了「利比亞主要石油碼頭近期遭嚴重破壞」這一點。

利比亞國營石油公司 National Oil Corp 周六發布聲明：「初步評估表明，包括石油衍生品儲罐和其他幾個儲罐在內的 29 個地點遭破壞。」

天然氣方面，Rystad Energy 的高級分析師 Nikoline Bromander 表示，由於對歐洲的出口增加，以及全美多數地區預計氣溫下降，尤其是東北部地區將出現寒流，天然氣價格得到提振。