〈能源盤後〉供需前景拉扯 原油收低 本周跌逾4%

原油期貨價格周五 (22 日) 收低，令本周跌幅擴大至 4% 以上，係因中國防疫封城，以及 Fed 將積極升息的市場預期削弱了能源需求前景。

能源商品價格

6 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.72 美元或 1.7%，收每桶 102.07 美元，FactSet 數據顯示，該 WTI 原油期貨價格本周下跌約 4.1%。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌美 1.68 元或近 1.6%，收每桶 106.65 美元，該 Brent 原油期貨價格本周下跌約 4.5%。

5 月交割的汽油期貨價格下跌 1%，收近每加侖 3.305 美元，本周下跌 2.3%。

5 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1%，收每加侖 3.939 美元，本周上漲 2.2%。

5 月交割的天然氣期貨價格下跌 6.1%，收每百萬 Btu 6.534 美元，本周大跌 10.5%。

市場推動力

經歷本周震盪的交易後，WTI 原油和 Brent 原油期貨價格均收低。德國商銀分析師 Carsten Fritsch 表示，這其中一部分原因是中國對新冠疫情採取嚴格的清零政策，引起市場對需求的擔憂，且可能使上海的關鍵商業樞紐癱瘓數週。另外，公債殖利率急遽上升、美元堅挺以及股市走跌同樣產生了不利因素。

由於投資者繼續吸收 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 周四發表的鷹派言論，周五油價與美股雙雙走跌。

施耐德電氣全球研究與分析經理 Robbie Fraser 預期，Fed 未來幾個月將積極升息，以對抗許多情況下已居於數十年高位的通膨水準。「在所有其他條件相同的情況下，升息通常對美元計價的大宗商品不利，例如原油。」

市場不確定 Fed 能否在升息和抗通膨間取得平衡，也就是升息抗通膨卻不引發經濟衰退。

Velandera Energy Partners 財務長 Manish Raj 表示，石油需求前景不確定，一來因為升息可能讓 GDP 放緩，二來因為高油價可能破壞需求。

與此同時，他指出，歐盟禁用俄羅斯石油的討論未能支撐油價，係因「因為沒有人相信」。「歐盟還在討論禁止俄羅斯石油的可能性，同時俄羅斯則一直計畫能輸送更多石油到亞洲的替代路線。」

分析師指出，本周利比亞的生產中斷為價格提供了一些支撐。

摩根士丹利分析師周四將第三季 Brent 原油價格預期自 120 美元上調至 130 美元，原因是預期未來將出現更大的供應短缺。

「石油需求的復甦速度恐較先前預期緩慢，但這被俄羅斯和伊朗推動的供應前景疲軟所抵消。」