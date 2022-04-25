〈陸港盤後〉北京疫情再起 滬指遁入熊市 港股20,000點大關失守

中國 A 股和港股周一（25 日）一瀉千里，滬股收盤重挫逾 5%，3,000 點大關失守，遁入熊市，港股也再度跌破 20,000 點大關，原因是北京疫情惡化，朝陽區部分區域管控措施升級，上海市政府周一也說，周二將在封控、管控及防範區展開全員核酸篩查。

滬指周一收盤大跌 5.13% 至 2,928.51 點，較去年 12 月 13 日高點 3,708.94 點下跌逾 20%，墜入空頭市場，為 2020 年 7 月以來首見。深成指下殺 6.08% 至 10,379.28 點，創業板指驟跌 5.56% 至 2,169 點。兩市成交額合計人民幣 8,915 億元，北向資金淨流出 43.97 億元。

兩市各大類股全面飄綠，軍工、有色、半導體、化工、煤炭、石油、等族群大跌，釀酒、醫藥、汽車、保險、地產等類股均走低。兩市近 2,000 檔個股跌幅超過 9%。

香港恒生指數收盤大跌 3.73%，20,000 點大關失守，恒生科技指數重挫 4.13%。

不僅 A 股與港股賣壓出籠，人民幣匯率也不斷貶值，在岸人民幣兌美元匯價周一盤中失守 6.55 關口，一度跌超過 600 個基點，離岸人民幣失守 6.59 關卡，貶逾 600 點。

朝陽區新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作領導小組辦公室周一宣布，部分區域管控措施升級，臨時管控範圍為：東二環以東，西大望路以西，華威南路和松榆南路以北，廣渠路以南合圍區域。

政府要求區域內居民足不出區，小區民眾嚴格落實掃碼、測溫、登記等防控措施，非必要不出小區。

朝陽區周一（25 日）也啟動核酸檢測，對在朝陽生活、工作的人員進行核酸檢測，本周一、周三、周五每天採檢一次，要求上班族做完檢測再去上班。

朝陽區副區長楊蓓蓓說，近日朝陽突發數起疫情，呈現傳播隱匿、傳染性強、發展快速度等特點。政府呼籲民眾盡量兩點一線，減少社會面活動。

在北京疫情再起之際，上海市政府周一表示，周二將在封控、管控及防範區展開全員核酸篩查。

上海周日本土死亡病例增加 51 例，本輪疫情累計死亡病例達到 138 例，確診病例超過 50 萬例。

GF 資產管理公司投資組合經理人 Kevin Li 表示，投資人擔憂北京會步上海後塵，而長期封鎖措施會拖累經濟。JL Warren Capital 創辦人 Junheng Li 則說，疫情正使中國經濟進入幾十年來最黑暗的時刻。

華夏基金則表示，目前 A 股面臨的環境較為複雜，短期內持續遭遇不確定性。從內部來看，疫情多點散發引發投資人擔憂，且經濟明顯面臨下行壓力；從外圍來看，美國聯準會（Fed）加快緊縮貨幣政策腳步，公債殖利率持續攀升，人民幣匯率下跌也對市場帶來壓力。