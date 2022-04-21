比亞迪估首季淨利突破人民幣6.5億 暴增逾174%

4 月 18 日晚間，比亞迪 (002594-CN) 發布第 1 季財報預告，顯示淨利有望達到人民幣 6.5 億 - 9.5 億元，較去年同期暴增 174%-300%。

比亞迪估首季淨利突破人民幣 6.5 億。(圖: 比亞迪)

眾所周知，自新冠肺炎疫情爆發以來，原材料漲價、晶片荒、缺電等陰霾揮之不去，導致汽車供應鏈上下承壓。

進入 2022 年，比亞迪曾於 1 月 22 日宣布，新能源車型正式漲價 1,000-7,000 元，2 月 1 日正式生效。3 月 15 日，比亞迪再度發布公告，聲稱受原材料價格持續大漲影響，將調整「王朝網」和「海洋網」相關新能源車售價，上調幅度為 3,000 元 - 6,000 元不等，3 月 16 日零時起生效。

儘管比亞迪漲價，但比亞迪每月產銷數據顯示，3 月新車銷量為 104,878 輛，較去年同期激增 156.95%。上季累計新車銷量為 291,378 輛，大增 179.78%。

聚焦新能源車，比亞迪堅持 DM 插混、EV 純電「兩條腿、齊步走」戰略，在新能源市場持續發力。上季比亞迪插電式混合動力車銷量為 141,514 輛，較去年同期驟增 857.40%；純電動車銷量為 143,223，較去年同期增長 271.05%，兩者占比亞迪第 1 季度銷量的比率分別達到 48.57% 及 49.16%。

正源於此，比亞迪說，今年第 1 季，儘管面臨經濟下行、疫情多點散發等不利因素，但新能源車行業仍延續快速成長趨勢，而集團新能源車銷量在本季衝上歷史新高，市占率持續攀升，實現迅猛增長，帶動獲利大幅改善。