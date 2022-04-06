世界第一 比亞迪停產燃油車 底氣從何而來？

這一次，比亞迪 (002594-CN) 跑在全球車廠前面。

2022 年 4 月 3 日，比亞迪宣布：自今年 3 月起停止燃油車整車生產，未來將專注於純電動和插電式混合動力車業務。

一紙公告，讓比亞迪成為全球首家正式宣布停產燃油車的汽車製造商。

比亞迪宣布停產燃油車。(圖: 比亞迪)

專家說，比亞迪停產燃油車的最大底氣，是新能源車銷量。剛剛過去的 3 月，比亞迪乘用車全系銷量破 10 萬，達到了 104,338 輛，較去年同期暴增 160.9%，其中插電式混合動力車的銷量為 50,674 輛，純電動車銷量為 53,664 輛。屬於比亞迪的時代，可能真的來了。

在上月比亞迪銷量統計中，燃油車銷量已降至零，這意味著比亞迪發出停產燃油車公告前，已全面新能源化。

上季比亞迪新能源車銷量占總銷量的比重已達到 98%。上季比亞迪累計銷量為 29.14 萬輛，其中新能源車銷量 28.63 萬輛，較一年前激增 422.97%。

比亞迪 DM-i 車型之所以暢銷，原因之一是價格和同級別燃油車差不多，車價同一級距，但消費者能買到一輛更省油、更安靜、不限行的車，換誰都是真香。

當然，銷量只是表象，更深層次的原因，在於比亞迪的新能源技術經得起市場考驗。上海證券表示，比亞迪依托 e3.0 純電和 DM-i 插混技術，加速車型迭代，目前銷量正處於快速成長期，預估比亞迪今年全年銷量有望超過 150 萬輛。

與此同時，比亞迪明白自己在燃油車市場追不上其他車廠，既然 DM-i 車型佳評如潮，就直接用 DM-i 車型取代燃油車。

然而，豐田 、福斯等老牌車廠，很難像比亞迪這般如此決絕放棄燃油車，畢竟在這個領域領先幾十年，誰也不想去新興市場當追趕者。雖然豐田在氣候、環保等問題上提出一系列規劃，但始終未提出明確停售燃油車時間表，豐田社長豐田章男還曾公開反對日本政府的 2035 年停售燃油車計畫。

業界人士認為，比亞迪在此時停產燃油車，有助於集中精力研發節能與純電動車，更有利於擴大規模。從比亞迪去年財報來看，研發投入為 106.26 億元，較一年前大增 24.20%，占營收的比率為 4.92%。

目前比亞迪喜憂參半，喜的是自己鑽研多年的技術終獲認可，訂單源源不斷；憂的是產能不足，新車交付速度遠遠跟不上訂單增長速度。比亞迪董事長王傳福曾說，目前手中未交付訂單至少 40 萬輛。

談及今年銷量展望，王傳福說：「今年如果保守估計銷量大概是 150 萬輛，如果供應鏈、交付方面做得好的話，我們也願意衝 200 萬輛的年度目標。」可以說，目前制約比亞迪銷量的最大因素就是產能。

因此，如何在短時間內解決數十萬輛的訂單，成為比亞迪的頭等難題。

中國企業家報導，一名接近比亞迪的投資人透露，為解決產能問題，「王傳福到處在看廠，希望能收購一些生產線，快速擴大產能」。