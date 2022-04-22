向臻鼎看齊 鼎炫-KY旗下隆揚電子獲深交所創業版上市審議過關

專業 EMI 材料及衡器製造商鼎炫 - KY(8499-TW) 旗下的隆揚電子，在去年 6 月 30 日送件後，21 日獲深圳證券交易所上市審議中心通過創業版上市申請，待後續證監會核准後即可完成註冊申請，如順利完成上市程序，將與臻鼎 - KY(4958-TW) 同列兩岸雙掛牌電子公司。

隆揚電子股本約人民幣 2 億元，並由鼎炫 - KY 持股 92.05%。同時，隆揚電子先前也決議來台投資設立台灣子公司，為擴展境外市場並吸納人才提高研發能力，也不排除進一步在台設廠開出產能。

鼎炫 - KY 受惠疫情帶動遠距商機，挹注旗下隆揚電子的 EMI 材料事業營運動能強勁，鼎炫 - KY 2020 年營收 23.61 億元創新高，其中來自隆揚電子營收高達 73%，2021 年鼎炫 - KY 營收再創新高，達 26.6 億元，其中隆揚電子營收達 18.58 億元，占整體營收比重為 69.87%。

依鼎炫 - KY 相關財報顯示，2021 年隆揚電子營收 18.58 億元，稅後純益 6.45 億，每股純益達 12.43 元。

鼎炫 - KY 近年積極深化子公司隆揚電子擴大 EMI 材料事業版圖，憑藉旗下材料事業耕耘全球電磁干擾 (EMI) 材料事業已近 20 年，是全球少數能自主研發上游材料、持續優化可規模量產的模切工藝，並且提供良好售後服務以解決高度客製化需求的一條龍整合專業材料廠，為鼎炫 - KY 能打入全球重量級科技品牌廠及其供應鏈等重要關鍵。

隨著全球 5G、電動車、車聯網等技術蓬勃發展，為打造集團中長期良好營運動能，不僅於去年隆揚電子成立 COF 級軟性基板的研發與生產團隊，著眼高速成長的 5G 高頻高速市場應用與線微細路製程所需的軟性銅箔基板、EMI 及軟性散熱領域等佈局，也為全球少數擁有此一技術和實際生產經驗的團隊。

同時，隆揚電子於 2021 年底隆揚電子取得 IATF16949:2016 的認證，正式進軍車用市場，不僅凸顯集團 EMI 材料事業高度研發技術實力，並有助於開拓多元產業接單佈局，以期創造集團新一成長引擎。

鼎炫 - KY 指出，集團仍戮力深化 EMI 材料事業既有客戶基礎，並持續展現垂直整合優勢、投入新材料產品研發，以創造 EMI 材料事業新客戶、新應用領域接單契機，進一步堆疊集團整體營運良好成長表現。