透過「兩項特殊類股指標」 洞悉台股內資大戶動向

進入 4 月下旬，股市依舊是利空測試，多方死守，空方震盪格局，本週文章前半段補充 IMF 最新的縮表影響預期，本文後半段，分享給大家兩個相當冷門但好用的指標，可說是獨門私房秘技，可幫助現階段，在觀盤上不被指數、法人動向迷惑，更有效掌握內資多空動向。

國際情勢補充：IMF 報告，解析縮表的預期影響

貨幣政策緊縮，法人更關心看重的是縮表規模，也就是資金「量」的變化，資金價格（利率），影響當然也有，但縮表的直接影響性是更加顯著的，這也是認為金融市場還未正式反應消化的一個關鍵因子。緊接著用本週 IMF 原文報告的圖表來分析。



如圖表所示升息縮表，在 IMF 的預期下，終端消費的減少是必然且全面的，這包含了高通膨下，實質購買量的縮減，尤其是低收入族群，將會面臨到臨界點，許多國家的財政負擔將會陸續浮現，升息且不能再印鈔，這些補貼的錢又要從哪生出來!?

而這張圖表，相同的反映升息縮表，只不過觀察的是公司的投資行為，IMF 預期，原本債務比例愈少的公司投資將會減少愈多，根據 corporate finance 的長期數據，債務比例少的多數是科技成長股、新創公司。

關鍵指標：小型 300 指數、非金電指數

台股在新台幣續貶之下，外資順勢持續續站賣方，因此權值電子股為首，金融股為次，都是重倉賣出調節的主要類股。而台股硬撐在萬七關卡，你知我知，是內資全面站買方，政府每日少量護盤是必然，散戶拼命定期定額，無論是不是買 ETF(投信買超)，都是瘋狂買超權值股間接幫政府護盤。

因此要敏感地察覺多空風向，就必須找到短線可能有買、有賣的內資主力大戶動向。因此推薦大家可以觀察小型 300 指數、非金電指數，甚至設警示指標來協助。

小型 300 指數: 慎防反壓，可能摜破所有均線！

篩選上市市值第 151~450 的公司所組成 (排除 0050、中型 100)，是比 OTC 更乾淨的小型股指標。這堪稱是台股版本的 Russell 2000，觀察這個指標的好處是小型股幾乎沒有投信、真外資會買賣，因此相較大盤先前超漲、如今破底，小型 300 指數一直都是相對理性，穩定緩漲緩跌，能相當好的反映該公司大股東、波段主力大戶是否有烙跑的跡象。

非金電指數: 均線糾結，同樣慎防跌破所有均線！

剔除金融、電子類股，主要由塑化、航運、鋼鐵類股等構成。比較起來，非金電不僅抗跌，吸引很多短線投機資金，也是少見地外資、投信同買標的，因此如果連非金電都轉弱，那就代表盤面僅存強勢股也殞落，大機率陷入內資停損多殺多，出現再一波主跌段。

結論：因為高通膨而升息縮表，並非是預測經濟好轉，這種緊縮貨幣政策，將持續影響消費，尤其是連公司投資都會受到壓抑，那麼包括目前車市、伺服器建置等雖然是強需求，但縱使成長也可能有下修，因此國際上來看，風險性資產偏空震盪依舊不變，至於台股內外法人持續對作之外，更應該要多關注的是非金電、小型 300 指數，這能讓你察覺內資大戶是否棄守落跑。

（撰文者：永誠資產管理處研究員 范振峰）

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