〈焦點股〉昆山復工進度受阻 PCB股價重傷

儘管外資持續看好 ABF 載板前景，不過，中國昆山封城防疫措施鬆綁臨時喊卡，部分地區持續進行封控，PCB 產業全面恢復可能要等到 5 月之後，ABF 載板三雄今 (22) 日湧現賣壓，盤中大跌逾半根停板，定穎、金像電、鉅橡等同步震盪走低。

ABF 載板大廠欣興 (3037-TW) 盤中下挫 5%，最低跌至 209 元，南電 (8046-TW) 一度跌至 436.5 元，景碩 (3189-TW) 股價重摔近 7%，最低來到 183.5 元，失守所有均線。

其他 PCB 股方面，金像電 (2368-TW) 盤中重挫 6%，下探 83.2 元，跌破月線，定穎 (6251-TW)、鉅橡 (8074-TW)、銘旺科 (2429-TW) 下挫逾 3%，華通、台郡、健鼎、台表科等均遭到調節。

鄰近上海的昆山為台商重鎮，且以 PCB 產業為大宗，19 日一度鬆綁防疫管控，但隨後又臨時喊卡，第二季本為 PCB 傳統淡季，廠商封閉降載生產，但最大問題在於運輸，原物料取得也成難題，使得第二季營運雪上加霜。

外資日前出具報告，看好伺服器、PC 相繼導入先進封裝，推升 ABF 載板年複合成長 (CAGR) 率優於預期，因此上調欣興、景碩兩家目標價至 470 元、430 元，南電目標價則維持在 1150 元。