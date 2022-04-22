載貨卡車變少 上海港進口貨櫃平均等待時間增至12天

上海的嚴格封控措施實行超過兩周，一直帶來對供應鏈的憂慮。根據資訊供應商追蹤數據，相關措施的確拖慢了運輸，但尚未造成嚴重堵塞，不過，如果封鎖措施持續，仍可能帶來嚴重後果。

供應鏈數據商 project44 編製 4 月 18 日的數據顯示，貨櫃進口平均要等待 12.1 天，才有卡車提貨，並運送往目的地，這比 3 月 28 日的 4.6 天增加不少。

project44 指出，這主要是由於進行防疫檢測，造成進出港口的卡車運輸減少，到達上海的貨櫃因此要等待更長時間，才會被提走。

貨櫃船出口的時間則未受到衝擊。實際上，出口貨櫃船的等待時間，由 3 月 28 日的 3.1 天減少到 2.1 天。這一方面是因為到達港口的貨櫃減少了，另外，也有足夠的船隻來進行運送。

在這一點上，和鹽田港之前擁堵的情況不同，原因是上海港並未關閉，仍繼續營運。

另外，根據數據提供商 eeSea 追蹤貨櫃船港口的擁堵程度，顯示上海和鄰近的寧波舟山的船隻增加，但程度不高。這是因為貨運商自主性地跳過上海，避免被防疫措施波及。

project44 指出，停泊在上海的船舶數量減少了大約一半，從每天約 30 艘減少到 4 月 17 日的僅 14 艘。

即使如此，並不意味著上海封鎖的狀況可以被忽視。 Sea-Intelligence 執行長 Alan Murphy 表示，現在可能仍處於上海封鎖的早期階段，如果工廠關閉持續下去，未來幾周空船的數量很可能會開始增加。