特斯拉上海廠正式復工 8,000人到崗

美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 上海廠周二（19 日）正式復工，8,000 人到崗，特斯拉並積極推動 100 多家供應商協同復工。

看看新聞報導，特斯拉上海「超級工廠」電池電機模組周二上午就開始全速生產，整車裝配也逐步恢復。在二期整車車間，1,600 名生產物流人員已讓幾條流水線運轉起來。

第一財經報導，知情人士透露，特斯拉周一晚間已大致完成復工準備。

上海廠生產製造高級總監宋鋼表示，未來三、四天內會逐步爬坡，達到整體單班滿產。

特斯拉對外事務副總裁陶琳周二晚間也在微博上說：「感謝所有的關心與支持，向大家匯報：特斯拉上海超級工廠今天順利復工。」

特斯拉說，整車零部件還有一周左右的庫存，後續產能仍需看供應鏈的情況。

汽車產業供應鏈長，對協同復工的要求較高。目前特斯拉在國家相關部門及市經信委臨港管委會等部門支持下，積極推動 100 多家供應商復工復產。

按照復工復產防疫規定，特斯拉對所有員工實行「早抗原、晚核酸」，生產辦公區域每天消毒，嚴格做好防疫工作，確保安全生產。

為因應疫情等突發性事件，目前特斯拉在中國部分區域提供「送車到家」服務，讓車主坐在家裡即可收到車輛。此外，特斯拉還推出直播講車、在線遠程問診等空中服務，以滿足消費者在疫情期間的購車、售後、充電等需求。

上海廠是特斯拉在海外的第二座「超級工廠」，主要生產 Model 3、Model Y 兩款車型。數據顯示，去年全年上海廠交付 48.4 萬輛電動車，年增 235%，占全球總交車量的比率達到 51.7%。