〈上海封城〉上海將封控區涉及人數減少400萬 仍近半數須足不出戶

中國上海市官員周三 (20 日) 表示，根據最新的篩查結果，封控區涉及人數減少 400 萬，意味著他們不會被要求禁止出戶。

根據上海周二的疫情防控記者會，衛生健康官員吳乾渝表示，根據階段性篩查結果，動態調整了「三區」劃定，劃定了封控區 16650 個，涉及 1187.8 萬人，比之前首次劃定的減少了 400 多萬人。上海市居民約 2500 萬人。

儘管這些人脫離封控區可離開家裡，但是仍不允許離開他們的社區，也禁止大型集會。

根據周三公布數據，中國大陸共報告 19927 例新病例，除 2761 例之外，病例均無症狀。上海占總數的 95%，即 18902 例，其中 2495 例有症狀。

上海周二指出，有 7 名新冠患者死亡，但死亡原因為基礎疾病，包括癌症、心臟病等。

官方表示，上海在本輪的疫情當中陽性感染者當中，60 歲以上的老年人占比將近 20%，其中 80 歲及以上的老年人占將近 2%。

此前，在病例激增後，上海從 3 月 28 日開始關閉企業，並將大部分人口限制在家中，這導致人們抱怨無法獲得食品和藥品。

除上海外，其他工業和貿易中心，包括東北的長春、吉林和瀋陽，天津港以及南部的深圳和廣州，均實施部分的封控限制，要求居民待在家中。

由於中國在許多城市實施大規模封控，加大了經濟壓力，IMF 已將中國今年的經濟成長的預測從 4.8% 下調至 4.4%。這比去年 8.1% 的成長率下降了近一半，低於北京官方訂定的 5.5% 成長目標。