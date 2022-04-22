才推出一個月 CNN+本月底熄燈

華納兄弟探索公司 (WBD-US) 周四 (21 日) 宣布，3 月 29 日甫推出的串流媒體服務「CNN+ 」將於 4 月 30 日停止運作。

據 CNBC 上週報導，在推出後的兩週內，CNN + 每日活躍觀眾人數不到 1 萬人。該公司表示，將按比例退還顧客的訂閱費。

即將上任的 CNN Worldwide 董事長兼執行長 Chris Licht 以聲明稿指出：「這個決定與品質無關，我們感謝為建立 CNN+ 所做的付出、抱負和創造力，CNN + 擁有很棒的人才團隊和引人入勝的節目。然而，簡單一點的串流選擇才能為我們的顧客和 CNN 提供最好的服務。」Licht 將於 5 月 1 日正式上任。

該公司同時宣布，CNN+ 負責人 Andrew Morse 將在過渡期後離開華納兄弟探索公司 (Warner Bros. Discovery)。現任 CNN+ 總經理兼產品負責人 Alex MacCallum 將在 Morse 離職後領導 CNN Digital。

Licht 在一份備忘錄上表示：「雖然做出今日的決定非常困難，但這是 CNN 長期成功的正確決定，這樣我們才能集中資源以推動我們關注的核心產品上：進一步提升 CNN 的新聞業及其作為全球新聞領導者的聲譽。」

Licht 表示，CNN+ 上的一些內容將轉移到華納兄弟探索公司旗下的其他平台。

知情人士透露，Licht 在周四會議上引用了 Discovery 之前推出的小眾串流媒體網絡，例如 Food Network Kitchen 和 GolfTV，並表示公司得出的結論是「消費者不會為小眾服務掏更多錢」，因此儘管華納兄弟探索公司會承擔串流風險，也不會在已知最終結果的情況下，再付出更多努力。

針對員工不滿與質疑公司朝夕令改，華納兄弟探索全球串流媒體主管 JB Perrette 將一切怪罪到先前華納媒體的領導層，稱他們明知探索公司的領導層對 CNN + 的可行性持懷疑態度，卻仍繼續推進該產品。

Perrette 表示，新領導層認定 CNN+ 不符合公司戰略計畫，因此最合乎邏輯的舉措就是盡快關閉，「而不是再等一秒鐘。」

CNN+ 有 600 多名員工負責製作節目。知情人士表示，其中許多員工將於周五收到正式的遣散通知，可重新應聘 CNN 內部其他職缺。

根據該公司內部備忘錄，CNN + 員工將在未來 90 日持續獲得報酬和福利，可在 CNN、CNN Digital 和華納兄弟其他部門尋求職缺。此期間結束後，任何離職的 CNN+ 員工都可獲得至少 6 個月的遣散費 (視在 CNN 的年資而定)。

Discovery 在完成向 AT&T (T-US) 收購華納媒體後，創建了合併後的華納兄弟探索公司，並於 4 月 11 日在納斯達克交易所掛牌上市。華納兄弟探索公司周四下跌 1.56 美元或 6.78%，收 21.45 美元。