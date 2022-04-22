股王信驊跌破3000元大關 台股僅剩7千金

隨著美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾鷹式表態，市場聚焦全球貨幣緊縮，對整體經濟成長看法越趨保守，在資金不斷匯出下，新台幣今 (22) 日續貶，台股也下跌逾百點，不僅股王信驊 (5274-TW) 跌破 3000 元，千金股也全面下挫，由 10 千金減為 7 千金。

鮑爾周四出席國際貨幣基金 (IMF) 舉辦的會議，會中表示，現今美國通膨率大約是聯準會 2% 目標的 3 倍，支持進一步貨幣緊縮政策抑制通膨，認為提前升息的觀點是合理的，包括在 5 月的貨幣政策會議上討論升息 2 碼 (50 基點)。

美股在聞訊後，科技股賣壓沉重，幾乎全面收跌，台股今日也難逃空襲，股王信驊早盤開出後便一路下挫，跌幅超過 7%，失守 3000 元大關，矽力 - KY(6415-TW) 也重挫半根以上，在所有均線下徘徊。

三家 IC 設計包括祥碩 (5269-TW)、譜瑞 - KY(4966-TW)、力旺 (3529-TW)，也明顯感受資金撤離壓力，祥碩、譜瑞 - KY 跌幅皆達 4% 以上，力旺更亮燈打入跌停板，創下 8 個月來新低價。

另外，AES-KY(6781-TW)、緯穎 (6669-TW)、富邦媒 (8454-TW) 昨日收盤仍收在千元之上，但今日受賣壓影響，跌幅約 3-5%，全數跌破千元大關，也讓台股從 10 千金，一口氣縮減為 7 千金。

至於世芯 - KY(3661-TW)、聯發科 (2454-TW)、亞德克 - KY(1590-TW) 今年年初開盤股價也都有千元，但近日距離千元越來越遠，等同台股自年初以來，從 13 千金剩 7 千金，近乎砍半。