聯發科摜破年線 IC設計七千金單日市值蒸發逾1550億元

隨著美國、歐盟考慮禁止自俄國進口石油，引發原油供應恐慌，促使布蘭特原油期貨飆漲至近 140 美元，市場資金也迅速撤離股市，聯發科 (2454-TW) 今 (7) 日重挫半根、跌破千金大關，總計 IC 設計七千金市值就蒸發超過 1550 億元，相當於群創 (3481-TW) 現今市值。

俄烏戰火不斷延燒，且情勢越趨嚴峻，俄總統普丁也表態，戰爭將持續到烏克蘭接受他的要求，強調烏克蘭必須「非軍事化」，向外界表明俄國目標是推翻烏克蘭現任政府，也讓外界預期歐美國家將實施進一步制裁。

外資指出，此次國際社會對俄國的制裁，已導致全球能源市場陷入混亂，預期此次對全球經濟造成的震撼，不亞於 1970 年代石油危機，資金聞訊後便迅速撤離股市，台股今日慘摔 570 點、3% 以上，尤其是高本益比的高價股跌勢最重。

聯發科今日遭空襲，股價一舉跌破千元，最低下挫至 975 元，重挫 50 元、半根，單日市值蒸發 799.43 億元，仍守穩 1.55 兆元，若自年初至今，高低價落差高達 240 元，市值已蒸發 3837 億元，已相當於台灣大 (3045-TW) 的市值。

股王矽力 - KY(6415-TW) 也難逃賣壓，暴跌 275 元、幅度超過 7%，單日市值蒸發 259.48 億元，股后信驊 (5274-TW) 儘管相對有撐，但仍下跌超過百元，達 130 元或 4%，市值跌掉 44.68 億元。

其餘如力旺 (3529-TW)、譜瑞 - KY(4966-TW)、祥碩 (5269-TW) 跌幅至少 7% 起跳，力旺更一度逼近跌停，譜瑞、祥碩則面臨年線保衛戰，三家市值分別蒸發 140.83 億元、134 億元、89.98 億元，合計達 364.81 億元。

至於世芯 - KY(3661-TW) 儘管法說中釋出正向展望，但隨著利多出盡、大盤重挫干擾，午盤前即亮燈跌停，跌幅 120 元，市值也蒸發 85.13 億元，累計七千金單日市值就跌掉 1553.53 億元。