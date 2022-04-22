〈台股盤中〉權值電子股壓盤 一度挫逾200點摜破萬七

美國聯準會釋出今年恐激進升息的鷹派消息，導致美股四大指數開高走低收黑，連帶拖累台股今 (22) 日表現，盤面上台積電 (2330-TW)、聯發科 (2454-TW) 等權值電子股全數拉回，拖累指數一度大跌逾 200 點，最低下探 16923.87 點，失守 5 日均線、萬七支撐，預估成交量則約 2500 億元。

電子權值股跌多漲少，晶圓雙雄走疲，台積電、聯電跌幅均超過 1%，壓抑大盤走勢，聯發科、台達電跌幅更重達近 2%，鴻海則力守平盤，高價股則是盤面重災區，股王信驊、股后矽力 - KY 雙雙重挫逾半根停板，AES-KY、緯穎、富邦媒等則摔出千金股行列。

相對電子族群，國內本土疫情連日升溫，讓生技醫療族群表現不俗，醣聯、杏一午盤前均亮燈攻漲停，明基醫、大樹等也大漲逾半根停板，航運族群同樣逆勢抗跌，榮運、中櫃、宅配通、嘉里大榮、志信漲幅均超過 5%，貨櫃三雄也在盤上表現。

電線電纜族群也續強，華新午盤前大漲超過 5%，最高觸及 48.1 元，攀上近 27 年新高價，也領軍同族群華電、華榮、大亞等上漲超過 2%。

從類股成交比重觀察，電子族群仍壓抑大盤表現，加上量能無法放大，午盤前比重僅達約 4 成，其次則為航運族群，占約 2 成，化學生技醫療、電器電纜族群則各有 8%、6%。

由於疫情導致中國多地封控措施反覆，不利整體供應鏈回穩，加上近期適逢美股企業財報公布，市場多空訊息交雜、觀望氣氛濃厚，在成交量尚未放大前，預期短線大盤仍以族群輪動、盤整格局為主。