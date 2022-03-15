國際三因素干擾 股王矽力-KY摜破3000元大關 三千金亮燈跌停

美國聯準會 (Fed) 升息趨勢抵定，加上俄烏戰爭、中國疫情再起，台股、匯市雙殺，資金加速撤離，新台幣兌美元今 (15) 日最低貶至 28.632 元，創近 1 年新低，台股千金族群也全面重挫，股王矽力 - KY(6415-TW) 摜破 3000 元大關、鎖在跌停價位，其餘如 AES-KY(6781-TW)、世芯 - KY(3661-TW) 也亮燈跌停。

儘管矽力法說釋出正向展望，不過，隨著資金撤出高風險資產，本益比也大幅修正，從今年初的 65 倍，到今日約 35 倍，且由於該數值仍高於類比 IC 族群普遍 10-20 倍的區間，也讓股王再度成為殺盤重心，股價創 10 個月新低。

AES-KY、世芯 - KY 也難逃空襲，早盤不到 10 點，即雙雙摜至跌停價位，其中，世芯大跌 108 元，暫收 972 元，摔出千金俱樂部，也讓台股僅剩八千金。

其餘個股如信驊 (5274-TW)、祥碩 (5269-TW)、力旺 (3529-TW)、譜瑞 - KY(4966-TW)、旭隼 (6409-TW) 等，跌幅也皆有半根以上，尤其譜瑞、旭隼都失守年線大關，千金個股今日蒸發就近千億元，達 938.77 億元。