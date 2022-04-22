美中金融戰 美SEC再將17家中企列入「預摘牌名單」

美國證管會（SEC）周四（21 日）將理想汽車 (LI-US) 、瑞幸咖啡、貝殼等中企打入「預摘牌名單」，這是 3 月以來第五批被納入名單的中概股，顯示美國持續打壓中概股。

根據 SEC 周四發出的公告，具體名單為：知乎、諾華家具、LOVARRA、萬春藥業、瑞幸咖啡、極光、Scientific Energy、中國食品、Value Exchange International、澤爾西西醫療集團、Entrepreneur Universe Bright Group、中比能源、中網載線、尚乘國際、百世集團、理想汽車及貝殼。

SEC 說，上述 17 家公司提交申辯的截止時間為當地時間 5 月 12 日，若這幾家中企無法提出不具被摘牌的證據，將會被列入「確定摘牌名單」。

根據美國「外國公司問責法」的規定，被列入「確定摘牌名單」的公司，需在（自揭露第一份年報開始計算、且 2021 年當做第一年）三年內提交 SEC 需要的文件。若這些公司未提交或提交文件不符 SEC 要求，理論上將會在發布 2023 年年報後（2024 年初）面臨立即下市風險。

此外，由於申辯日期截止，SEC 已將富途控股、Nocera、愛奇藝 (IQ-US) 、百度 (BIDU-US) 及凱信遠達醫藥等中企改列入「確定摘牌名單」，這五家公司是第三批被納入名單的中概股。

中國證監會副主席方星海周四則說，中概股下跌的因素很多，中美稽核監管是問題的核心，目前中美談判非常順利，有信心很快就能消除不確定性。

方星海並表示，中國作為一個開發中國家，資本市場發展仍不充分，因此證管會不會改變支持企業運用境內、境外兩個市場的立場。