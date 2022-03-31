美SEC第三度出手 中概股下市危機擴大 中國證監會回應來了

美國證管會（SEC）周三（30 日）再度出手，將百度 (BIDU-US) 、愛奇藝 (IQ-US) 、富途控股等中概股打入「欲摘牌名單」，對此中國證監會表示，中美雙方都有意化解分歧。

中國證監會國際部負責人周四說，中方注意到近日美國 SEC 主席 Gary Gensler 對雙方審計監管合作的表態，自去年 8 月以來，中國證監會主席易會滿和 Gensler 已三度進行視訊會議，商討審計監管合作中的遺留問題，雙方都有意化解分歧。

針對一些企業被 SEC 列入「欲摘牌名單」，中國證監會表示，經向 SEC 了解，這是美國監管部門執行「外國公司問責法」（HFCAA）的正常程序，列入清單的公司是否在未來兩年真正下市，取決於中美審計監管合作的進展與結果。

SEC 周三將百度、愛奇藝、富途、凱信遠達醫藥及 Nocera 打入「欲摘牌名單」，為 3 月以來第三波被列入名單的中概股。這幾家中企可在 4 月 20 日前提交證據，證明自己不具被摘牌的條件。

SEC 並將百濟神州 (BGNE-US) 、百勝中國、再鼎醫藥 (ZLAB-US) 、和黃醫藥、盛美半導體等中企列入「確定摘牌名單」。

對此，富途在周四上午表示，一直關注美國 HFCAA 的要求，評估其對公司的潛在影響，並積極探索維持公司上市地位的方案，進入暫時性名單並不意味著公司的美國存托股票會在近期被強制摘牌和下市。百度股價周四盤中應聲大跌 4.04%。