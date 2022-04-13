持續施壓 美國SEC再將12家中企列入「預摘牌名單」

美國證管會（SEC）持續施壓，再將搜狐 (SOHU-US) 等 12 家中概股公司列入「預摘牌名單」，為 3 月以來第四批被納入名單的中概股公司。

財聯社報導，SEC 周二（12 日）表示，將 Microvast（微宏）(MVST-US) 、中汽系統 (CAAS-US) 、大全新能源 (DQ-US) 、康乃德生物、金融壹賬通、綠圖生物科技、傳奇生物、搜狐、新濠影匯、新濠博亞娛樂、Logiq、諾亞控股 (NOAH-US) 等中企打入「預摘牌名單」。

這幾家公司提交申辯的截止日期為 5 月 3 日，若無法提出不具被摘牌的證據，將會被列入「確定摘牌名單」。

SEC 再將 12 家中企列入「預摘牌名單」。(資料來源: SEC)

SEC 官網上的法律文件顯示，被列入「確定摘牌名單」的公司，需在（自揭露第一份年報開始計算，2021 年為第一年）三年內提交 SEC 需要的文件。如果「確定摘牌名單」中的公司未提交或提交文件不符 SEC 要求，將會在揭露 2023 年年報後（2024 年初）面臨立即下市風險。

根據美國「外國公司問責法」（HFCAA）的規，若外國上市公司連續三年未能提交美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）所要求的報告，SEC 有權要求該公司下市。

上月中國國務院金融穩定發展委員會召開專題會議，研究當前經濟形勢和資本市場問題。關於中概股，金融委表示，目前中美雙方監管機關保持良好溝通，已取得積極進展，正致力於形成具體合作方案。中國政府持續支持企業赴境外上市。