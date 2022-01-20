〈花旗投資展望〉今年股市靠企業獲利成長支撐 看好科技、綠能漲相佳

展望 2022 年，花旗 (台灣) 銀行認為股市仍有企業獲利提供一定程度支撐，尤其看好科技股可望續領風騷，而以綠能為主的新能源與電動車等題材同樣具備投資潛力。

花旗 (台灣) 銀行財富策劃諮詢部資深副總裁曾慶瑞表示，疫情激發市場對於通信基礎設施、個人電腦及消費類設備的需求，也讓半導體產業迎來了新的發展契機。

隨著數位轉型不斷深化，5G 的應用更有助於半導體產業蓬勃發展，5G 技術不再侷限智慧型手機，更擴大應用到筆記型電腦、電視、先進物聯網設備、汽車、工廠自動化和消費電子產品，預期 2022 年資訊科技產業獲利可望持續創新高，科技產業將持續扮演經濟復甦的火車頭。

此外，在綠能部分，曾慶瑞指出，預計 2030 年前清潔能源占比從 40% 提高至 80%，電動車、氫燃料電池等新能源動力汽車占美國汽車銷售量將從 3% 大幅提高至 50%；美國並計畫 2030 年碳排放量，將在 2005 年基礎上大幅減少 50% 至 52%，歐盟及中國亦相繼宣示提高潔淨能源佔比以及調降碳排。

至於困擾市場已久的通膨議題，曾慶瑞認為，2022 年通膨依舊是牽動金融市場的關鍵因素，隨著供應鏈短缺、薪資增長推升通膨持續上漲，2022 年通膨壓力仍在，但全年升溫卻不失控，預估全年通膨率為 3.3%。

曾慶瑞指出，為抑制通膨，聯準會可望於 3 月開啟動升息循環，預期為市場增添短期的波動，但考量通膨因素，實質負利率的環境延續，結合企業獲利持續增長，預期股市仍有上漲的動能。

曾慶瑞表示，從歷史經驗觀察，過去 17 次 Fed 首次升息後股市表現平均上漲 5.3%，因此，不須過度擔憂升息對股市的影響，適度修正有助於市場長期穩健發展。

