5月繳稅季倒數 4億元報稅大戶現身提前調高額度

繳稅季即將開跑，已有繳稅大戶超前部署將刷卡額度調高至 4 億元，金額比去 (2021) 年單筆最高 1.8 億元翻倍成長，這也讓銀行對今年刷卡繳稅金額再創佳績充滿信心。

兆豐銀行信用卡卡處處長蔡秀玲表示，今年已經有單筆繳稅額高達 4 億元的大戶提前上門，申請調高刷卡額度，比起去年單筆最高刷卡繳稅 1.8 億元的大戶，她相當看好今年刷卡繳稅金額勢必能再創佳績。

不僅爭搶大戶青睞，兆豐銀今年也祭出四大優惠方案，向卡友們招手，包括：全卡不限金額 0.25% 回饋；二、最高可分 30 期；三、新戶辦卡額外享有 2% 回饋；四、選擇綁定台灣 Pay 繳稅最高再送千元刷卡金。

其中在台灣 Pay 部分，兆豐銀行宣布，提供「不限量」優惠，除綁卡繳稅不限金額每筆送 100 元，稅額達 3 萬元則可升級拿 200 元，繳稅金額滿 300 萬元還可拿 1000 元。

舉例來說，如果繳稅約 3 萬元的小資族，綁定台灣 Pay 刷卡繳稅且選擇一次付清，可獲得 0.25% 回饋 75 元、新戶辦卡最高 500 元，加上台灣 Pay 滿 3 萬送 200 元，一次可賺到 775 元回饋金，回饋率高達 2.58%。

如果是繳稅金額滿 5000 萬元的大戶，除了可以賺到 0.25% 回饋的 12 萬 5000 元、新戶辦卡 500 元，再加上台灣 Pay 滿額最高贈 1000 元，等於可賺到 12 萬 6500 元。

兆豐銀行提醒，如果信用卡額度不足支付稅額，建議可提前致電銀行申請調高額度，此外今年繳稅期限是 5 月 31 日，寬限期至 6 月 3 日，要留意在期間內完成申報，避免逾期被加徵滯納金。