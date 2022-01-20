〈花旗投資展望〉聯準會3月升息影響不大 關鍵在7月縮表

花旗 (台灣) 銀行今 (20) 日舉行 2022 年第 1 季投資展望記者會，預期聯準會 3 月啟動升息，但真正影響市場關鍵在 7 月的縮表，屆時波動將更劇烈，但在企業獲利持續成長基本面支撐下，股市仍有一定動能，投資策略仍然看好「股優於債」。

花旗 (台灣) 銀行財富策劃諮詢部資深副總裁曾慶瑞表示，預期聯準會今年升息幅度約 3 碼，但在市場利率仍低的環境下，預期對市場影響不大，反倒要留意 7 月聯準會縮表，導致部分資金撤離股債市場，將使市場波動加劇。

曾慶瑞進一步指出，在全球資金派對進入尾聲的環境下，預估 2022 年全球經濟增長速度將逐步放緩，經濟成長率將從 2021 年的 5.6% 降至 3.8%；其中美國經濟成長率從 2021 年的 5.5% 降至 2022 年 3.5%；中國經濟成長率也從 2021 年的 8% 大幅放緩只剩 4.5%。

儘管經濟成長幅度放緩，但曾慶瑞表示，在企業獲利持續成長下，可望繼續支撐全球股市表現，以投資策略來說，「股優於債」的投資主軸不變，但要注意的是，在聯準會升息、通膨疑慮以及供應鏈等議題，將持續干擾市場，預期股市震盪將提高。

至於債市方面，花旗認為，在聯準會升息，市場波動加劇，在資產配置的前提下，債券防禦功能不可或缺，美元為主、人民幣計價為輔的投資等級債，可依投資人風險屬性作適度配置。

另外，受惠於聯準會升息及經濟復甦，美元可望延續強勁走勢，人民幣表現也預期相對強勁。