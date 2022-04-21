〈報稅看這裡〉國內確診人數續增 財政部5/15前決定今年報稅是否延長

國內疫情嚴峻，今年報稅是否再延長，財政部賦稅署署長許慈美說，目前仍維持一個月法定報稅期間不變，但會在 5 月 15 日前視情況做滾動式檢討，並拍板決定。

國內單日確診病例持續攀升，今年 5 月綜所稅申報是否比照前兩年延長為兩個月，成為市場關注焦點。財政部今 (21) 日舉行 110 年度所得稅結算申報記者會，許慈美會後受訪做上述表示。

許慈美說，今年報稅提供多元的申報方式，線上報稅可透過網路、手機申報，相對簡單有效率，且去 (2021) 年上線的手機報稅管道，今年還新增編修配偶與扶養親屬，以及所得扣除額等功能，民眾可多利用線上申報，避免臨櫃人潮群聚。

財政部資訊中心主任張文熙表示，去年共有 83 萬人使用手機報稅，為讓手機報稅更加便利，今年優化可線上編修扶養親屬與扣除額新功能，希望將手機報稅的使用人數目標拉高到 100 萬人次。

如果選擇到國稅局臨櫃申報，為分散人流，五區國稅局則祭出網路、電話與當日取號等三合一叫號服務，民眾可在線上提前預約次日起三天內的臨櫃報稅時間，減少現場等候時間。

財政部表次，為紓解報稅人流，今年臨櫃申報循例新增中午加班收件時間，包括：5/2、5/25、5/26、5/27、5/30 與 5/31，其中 5/31 當天收件時間延長至晚上 7 點。

