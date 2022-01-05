〈渣打投資展望〉通膨壓力支撐金價 渣打預今年上看1910美元

通膨升溫壓力持續干擾市場，渣打銀行認為，在通膨維持高檔情況下，仍看好黃金與股票表現，其中金價預估在美元回落的情況下，今年有望上看 1910 美元。

渣打銀行今 (5) 日舉行投資展望說明會，渣打銀行財富管理投資策略部主管劉家豪表示，儘管貨幣緊縮不利黃金走勢，但在通膨維持高檔、股票市場震盪的情況下，黃金避險功能可望支撐金價走勢。

劉家豪進一步指出，面對通膨水準不斷走高於或持續時間超過市場預期，黃金也會是極具吸引力的避險工具，預估黃金將在一定程度上緩衝股市波動對投資組合帶來的衝擊；此外，下半年美元回落也提供金價長線支撐力道。

渣打銀行財富管理團隊看好股票和黃金的投資前景，預期將優於投資級債券和現金，其中股票表現仍將有機會受惠於企業盈餘成長的推動，但比起過往表現會溫和一些，波動也會略高。

從過去的數據來看，在聯準會升息周期開始前的 6-12 個月，股票表現相對良好。

股票投資策略上，渣打銀行相對看好美國和歐元區。成熟市場的股票表現勝過新興市場主要來自三個驅動因素，包括美國和歐元區的成長強勁將對企業盈餘提供支撐。

其次，在美元弱、中國大幅轉變政策方向和新冠肺炎疫苗廣泛接種帶動有望推動新興市場經濟復甦之前，成熟市場仍具備相對投資優勢；第三，在市場波動性攀升，加上具投資吸引力的股票跟產業機會較為分散，如何善用波動性來產生收益，也是成熟市場景氣能見度較高、產業前景明朗也是受青睞的主因。

至於債券部分，渣打建議，可布局利率敏感度和外匯風險低的債券將是投資關鍵，預估 2022 年，債券的報酬率可能與目前收益率相仿，因此避免下跌或違約風險是關鍵，其中又以亞洲美元高收益債將是相對較好的選擇。