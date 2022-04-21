〈歐盟統一充電規格〉USB-C應用層面再擴大 創惟、偉詮電受惠

歐洲內部市場與消費者保護委員會 (IMCO) 今 (21) 日通過支持統一 USB-C 規格的草案，並將應用層面擴及至電子書、筆電、鍵盤、智能手錶與電子玩具等，外界看好，隨著 USB-C 規格遍及各類產品，市場規模迎來高速成長，供應鏈如創惟 (6104-TW)、偉詮電 (2436-TW) 等將同步受惠。

IMCO 以 43 票贊成、2 票反對的壓倒性票數，通過支持電子裝置統一充電規格的草案，更決議將法規範圍擴及筆電等商品，期望有效解決產品延續性問題，並減少電子垃圾。

業界認為，由於現今手機大多已換成 Type C 接孔，此舉影響最大的應是蘋果 (AAPL-US)iPhone，而隨著蘋果接孔未來也必須換成 USB-C，既有供應商創惟、威鋒電子 (6756-TW) 等，因周邊裝置更換潮，相關晶片出貨也將迎來放量潮。

尤其在傳輸速度增加下，因應訊號衰減，各類行動裝置都須加裝訊號中繼器 (Redriver)，創惟與譜瑞 - KY(4966-TW) 兩者深耕該領域，單一手機的含金量增加，營運也跟著進補。

另外，歐洲議會本次開會的一大重點即是將筆電納入法規範圍內，偉詮電因長期與各大電源廠配合，在筆電 Type-C PD 穩坐全球龍頭，市占率高達 8 成以上，看好今年 PD 在筆電滲透率將從 30-40%，翻倍達 60-70%，成為營收成長主力。

業界也多看好，由於各國積極衝刺淨零碳排，除了採用綠電外，減少垃圾量更是現行政策執行的重中之重，因此隨著歐盟將 USB-C 列入統一規格後，其他國家勢必跟進，將帶動整體市場規模起飛。