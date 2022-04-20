疫情效應退散 同業競爭激烈 分析師紛對Netflix落井下石

在公布 10 年來首次訂閱用戶數減少後，Netflix Inc (NFLX-US) 股價在周三 (20 日) 盤前交易中下跌了超過四分之一。讓華爾街近疑該公司如何面對激烈的競爭和疫情後的觀眾疲勞。

這家串流媒體的股價盤前下跌 27.2% 至 253.71 美元，如果開盤後維持不變，這將是 10 年來該股最糟單日走勢。至少有十幾位分析師急於修正他們對過去幾年市場表現火爆的股票的看法。

匹茲堡 Bokeh Capital Partners 投資長佛瑞斯特 (Kim Forrest) 表示：「Netflix 是成長型公司失去成長的典型代表。」「人們買進成長型公司是因為認為它們的現金流會增加，所以會提前支付預期的費用。當這樣的股票暴跌時，尋求成長的人們會迅速退出。」

摩根大通則採取了最激進的舉措，將目標價減半至 305 美元，遠低於華爾街 400 美元的目標價中位數。

摩根大通分析師安幕斯 (Doug Anmuth) 表示：「該公司近期能見度有限，除了更新、更低的股價外，未來幾個月沒有什麼可讓人興奮的了。」

他還將 2022 年淨用戶增加的估計調降一半至 800 萬。

股價暴跌可能會抹殺該股過去 2 年的漲幅，當時隨著疫情封鎖吸引新客戶加入其平台，其業務蓬勃發展。

為了平息緊張情緒，公司高管周二 (19 日) 告訴分析師，希望在未來一兩年內提供廣告版服務，並承諾打擊長期存在的密碼共享問題。

AJ Bell 投資總監莫德 (Russ Mould) 說，「即使說得再多，可能都還不夠。」

Netflix 的競爭對手早已擁有或正在考慮採用廣告版服務。HBO Max 提供廣告版的訂閱，而 Disney+ 最近表示將推出廣告版服務。

Piper Sandler 分析師錢平恩 (Thomas Champion) 在報告中說：「它的業務正處於轉型期。訂閱用戶已經放緩，很難看到恢復到疫情之前的網路用戶急增節奏。」

對新鮮和引人入勝的內容的需求也在增加，迫使 Netflix 和其他公司考慮更大的製作預算，即使通貨膨脹環境已使成本增加。

盛寶銀行股票策略主管加恩里 (Peter Garnry) 表示：「數據顯示，Netflix 的獲利能力或商業模式並不是問題，而是一些消費者可能由於通貨膨脹和疫情後的用戶疲勞而取消訂閱。」

然而，Needham 有不同的逆勢觀點。受該公司計畫增加低價廣告服務的鼓舞，該券商將該股評級從「表現不佳」調升至「持有」。