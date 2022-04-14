Q1房地合一稅收72.9億元創新高 新竹暴增4.8倍

根據最新房地合一稅收統計，今年第一季全台個人的房地合一稅收為 72.9 億元，創下歷史同期新高，且光是今年第一季的稅收，就比過去五年的同期稅收總額還要高，顯示過去一段時間房地產的短期交易都有明顯增值，反映到稅收就出現暴增現象。

其中，房價飆漲的新竹，今年第一季新竹縣的個人房地合一稅收，和去年同期相比暴增 4.8 倍。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，若房地合一對於抑制短期交易有效的狀況下，應該是案件少、稅收少，但近期的房地合一稅收卻持續攀高，反映短期房價快速上漲，房價上漲力道比政策管制還要強，另一方面去年房地合一 2.0 上路後，也把預售換約也納入房地合一稅，很容易就碰到 45% 的稅率，也可能進一步帶動房地合一稅收增加。

統計顯示，今年第一季個人房地合一稅收，全台達到 72.9 億元，創下歷史同期新高，且今年第一季的稅收比過去 5 年同期的稅收總金額還高，幾乎是一季抵五季，由此可見過去一段時間房市上漲幅度驚人，短期交易不動產都有明顯增值。

以區域來看，稅收金額最高的是台中市的 15.5 億元，年增 62%，穩坐六都房地合一的稅收王，第二名則是交易量最大的新北市，第一季房地合一稅收 10.2 億元，年增幅度高過一倍，第三名則是南台灣的高雄市，稅收 9.4 億元，年增幅度也接近一倍。

至於增幅最大的則是新竹縣，個人房地合一稅收從去年第一季的 6000 萬元，暴增至今年第一季的 3.7 億元，年增 4.8 倍，是房地合一稅收增幅最高的區域，也反映過去一段期間新竹房價飆漲的現象。