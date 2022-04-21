三星電子市值直落 在KOSPI指數占比跌破19%逾兩年最低

三星電子貴為市值一哥，但今年來市值縮水幅度遠遠超過大盤，其在南韓綜合指數 (KOSPI) 市場總市值的占比已經跌破 19%，寫下 2019 年 6 月 18 日 (18.95%) 以來的低水準。

根據南韓證交所 (KSE)，三星電子普通股的市值在 2022 年 4 月 14 日為 402.96 兆韓元 (約新台幣 9.5 兆元)，在 KOSPI 市場所有上市股票的總市值 2131 兆韓元占 18.91%，是 2019 年 6 月 18 日 (18.95%) 以來首度跌破 19%。

截至昨 (20) 日收盤，三星電子市值在 KOSPI 市場整體占比更下降到 18.86%。

自 2022 年初以來，KOSPI 下滑 8.7% ，三星電子股價大跌 13.92%。三星於本月 7 日公布第 1 季營收寫下歷史新高，營益也寫下同期次高，即使如此，三星電子股價在之後的 10 個營業日卻下跌 1.61%，更在 4 月 18 日跌到 52 週低點。

專家分析，俄羅斯侵略烏克蘭導致不確定性增加，科技產品和半導體需求減少，正在壓低三星電子股價。

新韓金融投資研究員表示，烏克蘭危機，以及中國大都市因新冠肺炎 (COVID-19) 疫情復燃而採取封城所造成的供應鏈混亂，各種難以預測的變數都影響到三星電子的股價。

現代汽車證券研究中心主任認為，三星電子第 1 季業績表現超乎預期、股價未漲反跌，主因投資人擔心業績觸頂後恐出現下滑，但不過他看好預料南韓半導體製造商今後的業績依然穩固。