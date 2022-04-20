京瓷投資625億日圓 擴張日本鹿兒島川內工廠

日本京瓷 (Kyocera) 周三 (20 日) 宣布，為擴張日本鹿兒島的半導體用零件工廠，要投資 625 億日圓蓋新廠房，目標 2023 年 10 月展開營運。京瓷表示來自 5G 和資料中心的需求增加，新廠房的半導體相關零件生產能力、以營收估算約提升 1 成。

京瓷位在日本鹿兒島縣的鹿兒島川內工廠，是該公司的主要工廠之一，有生產半導體等用途的陶瓷構裝 (Ceramic Package)。新廠房將於 2022 年 5 月動工，總樓地板面積 6.5 萬平方公尺，完工後將是京瓷在日本國內規模最大的廠房。

京瓷擅長於塑膠構裝和陶瓷構裝，當前來自行動電話基地台等的塑膠構裝需求增加，用於電子零件的陶瓷構裝也由於智慧型手機等方面的需求而相當熱門。

預估新廠房落成後，在 2024 年度 (2024 年 4 月至 2025 年 3 月) 的全年生產能力將達到 330 億日圓。而除了日本鹿兒島之外，京瓷在日本京都以及越南也都有生產構裝等產品。京瓷 2020 年度的半導體相關零件營收達 2635 億日圓，新廠房完工後的生產能力約提升 1 成。

由於半導體和電動車相關的零件需求增加，京瓷的紀錄性大規模設備投資也正持續當中。該公司自 2021 年度起的 3 年期間，計畫砸下 4500 億日圓，除了要在日本滋賀縣的八日市工廠蓋新廠房、以生產電動車用的陶瓷產品，也要在日本鹿兒島的國分工廠和越南增設據點。