美股重點新聞摘要2022年04月21日

今日操盤前瞻

美股財報：特斯拉、美鋁、聯合航空、AT&T

美國上週初領失業金人數

Fed 褐皮書：高通膨與地緣政治讓美國經濟前景蒙塵

聯準會（Fed）周三（20 日）公布的轄區經濟調查「褐皮書」顯示，企業受高通膨與勞力短缺的影響幾乎沒有緩解，此外再加上地緣政治情勢，讓未來經濟成長前景蒙上陰影。閱讀全文...

疫情效應退散 同業競爭激烈 分析師紛對 Netflix 落井下石

在公布 10 年來首次訂閱用戶數減少後，Netflix Inc (NFLX-US) 股價在周三 (20 日) 盤前交易中下跌了超過四分之一。讓華爾街近疑該公司如何面對激烈的競爭和疫情後的觀眾疲勞。閱讀全文...

銷量佳 + 漲價效益 特斯拉 Q1 營收年增 80% 汽車毛利率締新猷

特斯拉 (TSLA-US) 周三 (20 日) 第一季財報亮眼，受電動車漲價和銷量成長驅動，營收較去年同期增逾八成，獲利和汽車毛利率均創紀錄新高，激勵盤後股價勁揚逾 5%。閱讀全文...

疫後復甦期！聯合航空看好今年將轉盈 盤後漲逾 7%

聯合航空 (United Airlines) 母公司聯合大陸控股 (UAL-US) 周三 (20 日) 盤後公布財報，第 1 季陷入連九季虧損且金額超過市場預期，但由於乘客回流、票價調漲，看好第 2 季和全年都將轉盈。閱讀全文...

半導體設備龍頭 ASML 第 1 季銷售超預期 但本季財測偏低

半導體設備製造商 ASML (ASML-US) 周三 (20 日) 公布的第 1 季銷售超過了華爾街目標，獲利與預期相符。但是，它預測本季的銷售額低於預期。閱讀全文...