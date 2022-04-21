亞馬遜、Space X拿下NASA合約 協助建構太空通訊網絡

亞馬遜 (AMZN-US) 旗下衛星部門 Project Kuiper、Space X 的星鏈 (Starlink) 與其他衛星公司周三 (20 日) 從美國航空暨太空總署 (NASA) 手中拿下價值近 2.8 億美元的合約，協助後者建立太空通訊衛星網絡。

近年來，NASA 在營運上越來越仰賴私人太空企業，希望能為太空領域帶來市場競爭，促進更多商業活動。

由 3000 多顆衛星所組成的「Project Kuiper」衛星網絡，從這次合約賺得 6700 萬美元，星鏈賺得 7000 萬美元，其他獲選企業還包含 Inmarsat、SES、Telesat(TSAT-US) 和 ViaSat(VSAT-US) 等。

根據上述合約，每家公司都須在 2025 年前完成衛星的開發和演示作業。

NASA 通訊服務項目負責人 Eli Naffah 向路透表示，這筆合約的目標為了促進與業界之間的合作，除了 NASA 以外，也希望為其他企業客戶研發太空通訊技術，藉此降低開發成本。

分析師認為，SpaceX、亞馬遜和 Telesat 在太空寬頻網路領域的競爭非常激烈，該領域成本高昂，但若全面營運，有機會為公司帶來數十億美元的收入。