華航夏季班表啟動增班 客運增約2成

華航 (2610-TW) 今 (28) 日宣布，在持續檢視旅運需求後，夏季班表將增加客運航班，4-5 月航班數共增加約 20%，後續也將依最新檢疫政策和市場需求，滾動式調整。

華航指出，全球航空業自 3 月 27 日啟動夏季班表，華航也自 3 月底起陸續增班服務。

對於兩岸航線，華航飛航北京、上海浦東、廈門和成都，其中，松山往返上海浦東增為每周 6 班，桃園往返上海浦東增為每周 5 班，高雄往返上海浦東增為每周 3 班；香港航線則增為每周 5 班載客。

東南亞航線方面，華航預計 4 月起泰國曼谷增為每周 3 班；新加坡增為每周 2 班；馬來西亞檳城增為每周 1 班；菲律賓馬尼拉增為每周 4 班；越南胡志明市增為每周 3 班；越南河內增為每周 3 班；柬埔寨金邊增為每周 2 班。

而東北亞航線包括日本東京成田、大阪、福岡和名古屋等航點，均同步增加班次；4 月起首爾仁川增為每周 2 班，5 月起再新增松山往返東京羽田航班，初期預計每周提供 2 班服務。

針對北美航線，5 月中旬起美國洛杉磯增為每周 4 班，搭配安大略每周 1 班，往返加州大洛杉磯地區達每周 5 班；加拿大溫哥華則自 5 月起增為每周 1 班；6 月起再新增紐約航線服務。

歐洲航線包括德國法蘭克福、荷蘭阿姆斯特丹、英國倫敦等航點，將提供穩定載客航班，另將新增奧地利維也納航線服務。

大洋洲布局涵蓋紐澳，澳洲航線包括雪梨、布里斯本、墨爾本 3 個航點，提供每周 1 班載客服務，另直飛紐西蘭奧克蘭每月 1 班。

華航強調，正積極為後疫情時代旅運需求佈局準備，並持續關注各國疫情狀況和邊境管制政策滾動式調整航班。