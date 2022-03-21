東航B737-800客機墜毀 台波音供應鏈短線恐承壓

中國東方航空一架波音 737-800 客機今 (12) 日於廣西梧州藤縣發生墜機意外，消息一出，波音 (BA-US) 美股盤前股價跌逾 6%，原本在疫情趨緩後，航太零組件業者正逐漸進入復甦階段，在此事件發生後，波音供應鏈恐怕又將承受壓力。

東方航空一架波音 737-800 客機今日從昆明飛往廣州時，忽然呈現斷崖式直墜，中國民航局證實該班機墜毀，機上共有 133 名乘客；外媒報導，此架飛機隸屬東航雲南公司，機齡僅 6.8 年，事故發生後，目前東航所有 737-800 均已暫時停飛。

波音去年共向航空公司和其他買家交付 340 架客機，高於前一年度的 157 架，顯示隨著各國陸續開放邊境，客運市場走出谷底，正逐漸邁入復甦階段，波音組裝量持續回升可期。

近來更傳出，波音將與達美航空 (DAL-US) 就多達 100 架 737 MAX 10 噴氣式客機簽署里程碑式訂單，波音也持續爭取年底取得美 FAA 認證批准 737 MAX 10 機型。

然而，今日東航墜機事件發生後，波音才在加快去化 737 MAX 的庫存速度，接下來恐怕又得承受 737-800 系列的停飛壓力，對零組件相關拉貨力道也勢必會同步放緩，法人認為，短線相關航太供應鏈包括漢翔 (2634-TW)、駐龍 (4572-TW) 和長榮航太 (2645-TW) 等，營運都將承受壓力。

不過，漢翔和駐龍，是唯二液壓成型技術廠商，具備優異技術能力，長期復甦進程暫不受影響，仍須關注客戶後續拉貨，是否因此次事件減緩。