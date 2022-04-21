郭明錤：全螢幕iPhone 2024年問世 iPhone 16 Pro為首發機型

天風國際證券分析師郭明錤週三 (20 日) 推估，全螢幕 iPhone 將於 2024 年才問世，高階的 iPhone 16 Pro/Pro Max 將為首發機型。

傳聞 iPhone14 系列最大變化是放棄瀏海凹槽，轉向有藥丸與單打孔的驚嘆號造型，不過，果迷何時才能享有一個沒有醜瀏海、沒有挖孔的全螢幕 iPhone 體驗？

傳聞 iPhone14 瀏海變成「驚嘆號」造型 (圖片：翻攝 appleinsider)

郭明錤週三轉推其先前的推文表示：「我認為真正的全螢幕 iPhone 將在 2024 年問世。2024 年的高階 iPhone 將採用螢幕下前置鏡頭和螢幕下 Face ID。弱光條件不利於前置鏡頭處理，而影像處理器晶片 (ISP) 和演算法對於品質改進至關重要的技術。

郭明錤先前指出，蘋果要等到 2024 年才推搭載螢幕下 Face ID 的 iPhone 16，這個時間點的安排與其說是技術問題，還不如說是行銷手法。

(圖片：郭明錤推特)

除了郭明錤的預測外，面板供應鏈調研公司 DSCC 分析師 Ross Young 近期亦表示，考慮技術研發到完善功能所需的時間，預期 iPhone 16 系列是最可能搭載螢幕下 Face ID 首發的機型。

Young 提到，2024 年 iPhone 16 問世之前，iPhone 面板紅外線臉部偵測 (IR) 技術都不會出現，但蘋果必須開始研發並提交樣品。

美國專利商標局在 4 月 5 日正式授蘋果一項新專利，將 Face ID 組件影藏在螢幕下方，螢幕正常顯示同時，也可以使用面部識別功能，由於這項技術甫獲批准，因此 iPhone 14 系列幾乎確定是無緣使用螢幕下 Face ID。

蘋果週三隨大盤下跌 0.10% 至每股 167.23 美元，近年迄今跌幅達 8.12%。