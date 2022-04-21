張忠謀：美國缺晶片製造人才 蓋晶圓廠浪費且徒勞

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 創辦人張忠謀認為，美國增加國內半導體製造產能是昂貴浪費、且徒勞無功，美國缺乏半導體製造業擴張規模與成功發展所需的人才庫。

美國智庫布魯金斯學會在 Podcast 最新一集《爭奪人才 (Vying for Talent)》節目中，邀請張忠謀大談未來半導體技術人才培育的重要性，及半導體製造業重返美國面臨的挑戰。

張忠謀指出，台灣在半導體製造具備的競爭優勢，幾乎完全與人有關。1950、60、70 年代初的美國也有這些製造人才，但 1970 年代起，製造業人才轉移到更高薪的產業，這不是一件壞事，但對美國晶片製造業來說形成挑戰。

張忠謀舉例，台積電奧勒岡州廠已有 25 年歷史，初期營運時，以為成本能和台灣媲美，但即便經過多年努力，兩地成本差距一直都很大，同樣的產品，在奧勒岡生產成本就比台灣高出約 5 成。

張忠謀認為，台灣人口眾多、半導體製造業人才成熟，成為台積電設晶圓廠成功的不可或缺條件，而美國努力增加本土半導體製造能量，是非常昂貴的做法，成本將大幅增加，且在全球市場中不具競爭力。

對於台積電赴美設新廠，張忠謀說，這是台積電在美國政府敦促下所做的決定，美國政府數百億美元的補貼，遠低於提升本土晶片製造能量所需金額，美國產量雖會增加，但單位成本也將增加，「美國很難在國際上競爭」。

此外，張忠謀也認為，若兩岸發生戰爭，美國要擔心的將遠遠不只晶片製造。