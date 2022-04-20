航運業者：隨中國疫情緩解 貨櫃航運有望4月下旬強力回升

香港文華船務 (Mandarin Shipping) 創辦人 Tim Huxley 表示，隨著中國新冠疫情的緩解，貨櫃航運業可能會從 4 月下旬開始，出現「非常強勁」的回升。

過去幾周，因為中國疫情升溫，上海自上個月以來一直處於封城狀態。此地是也是世界上最繁忙的貨櫃港口的所在地，隨後物流供應鏈遭遇挫折。

Huxley 指出，由於港口本身仍然開放，因此還有船隻往來，但仍需有貨物進出。

中國這波疫情升溫始於 2 月下旬，隨著上海疫情擴大，官方對進入上海的卡車司機實施了嚴格的規定，這些限制使進出城市的貨物運輸成本更高、效率更低。

Huxley 表示，上海的供應鏈緊繃，交貨採「及時化」方式，也因此，當供應鏈中斷時，工廠也只能跟著迅速停工，帶來巨大壓力。

此外，Huxley 指出，由於上海等主要港口貨櫃船排隊的時間拉長，很多船隻選擇直接跳過上海，也帶來問題。

事情可能需要一段時間才能完全恢復正常，但 Huxley 認為，基於先前中國在 2020 年的疫情封鎖時，以驚人的速度快速反彈，可能有助穩定信心，當時貨櫃運費和貨櫃運輸需求出現史上最強勁的反彈。

Huxley 表示，雖然本次的發展仍無法得知，但無論是工廠復工或是產品再次出口，顯然會有大量被壓抑的需求隨後出現。