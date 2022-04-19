花旗：中國有望成為扭轉情勢關鍵 幫助緩解全球能源危機

中國煤炭和天然氣產量創新高，加上疫情封控措施削減進口燃料需求，花旗集團 (Citigroup) 分析師認為，這有望使中國成為扭轉情勢的角色 (Game Changer)，幫助緩解全球燃料供應吃緊問題。

為了確保能源供應安全，避免受到全球大宗商品價格飆升影響，北京當局去年要求國營企業以百分之百產能全力供煤，帶動國內石化燃料產量飆升，並使中國今年 Q1 煤炭進口下滑 24%，液化天然氣進口下滑 11%。

隨著俄烏衝突持續，身為全球最大能源進口國的中國若能發揮化石燃料產量增加的效果，正好切合全球燃料市場所需。

Ed Morse 在內等花旗集團 (Citigroup) 分析師上周發布報告表示，在全球多數出口商產能已滿載的同時，若中國減少海外進口，則有機會成為扭轉情勢者。

Morse 說：「中國希望藉由提高國內煤炭產量來減少海外進口，這個願望將在未來幾年對全球化石燃料價格構成重大下行風險。」

Morse 表示，中國可能成為唯一一個國內產量多到足以向全球供應的能源進口國。

去年中國因燃料短缺陷入電力危機，除了引爆民怨外，也導致許多工廠被迫減產或停工，官員因此在今年稍早設立目標，使 3 月煤炭產量暴增至近 4 億噸，相當於每年的進口量。

但因防疫封控措施導致中國經濟活動放緩，拖累火力發電量下滑，發電用煤炭量也因此減少。

S&P Global Commodity Insights 全球電力和可再生能源董事總經理 Xizhou Zhou 說，短期內，疫情相關封鎖措施將會拖累能源需求成長，因此，中國很可能在煤炭價格上發揮調節作用。

可以肯定的是，一旦中國結束封控，以基建為主導的刺激措施可望在下半年帶動中國煤炭需求回升，不過，產量激增情況是否能持續仍有待觀察。

一位政府高級官員坦承，增產趨勢已到達極限，且恐怕還無法阻止關鍵工業地區再次出現缺電危機。