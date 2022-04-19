美智庫：中國經濟存在「危險訊號」本季成長恐失速

彼得森國際經濟研究所 (Peterson Institute for International Economics) 中國研究計畫負責人 Mary Lovely 表示，中國經濟存在「真正的危險訊號」，甚至本季經濟恐失速。

Lovely 表示，中國經濟陷入困境的部分原因，是政府抗疫政策朝令夕改，且政策制定者對升息抱持非常謹慎的態度。目前可能有 87 個中國城市處於封鎖狀態或實行某種形式的限制。

Lovely 指出，經濟增長的兩個主要動力是消費和淨出口。若從這兩個指標來看，已經看到了一些危險訊號，中國經濟預估值將需要下調。

Lovely 預期，中國今年的國內生產總值 (GDP) 可能大幅低於中國政府設定的 5.5% 目標。中國將不再是為陷入困境的全球經濟帶來增長的引擎，她認為供應鏈問題很可能在第二季變得明顯。

中國第一季經濟成長 4.8%，高於預期的 4.4%。但是，Lovely 表示，3 月增長放緩，中國本季可能面臨「成長衰退」（growth recession）的情況。成長衰退是指經濟持續增長，但速度太過緩慢，以至於失業率上升。

中國褐皮書執行長 Leland Miller 曾表示，中國經濟放緩的速度比人們想像的要嚴重，而且由於政府不太可能採取重大刺激措施介入，展望未來，成長前景仍持續放緩。

華興證券宏觀與戰略研究部門主管龐溟曾說道：「5.5% 左右的成長目標並不容易實現，需要更積極的政策支持，投資，尤其是基建投資，將是今年穩增長最重要、最可靠的動力。」