〈俄烏衝突〉印度無視美國警告爆買俄國原油 各種品級都不放過

儘管美國屢次警告，印度仍大舉買進俄羅斯原油，而且幾乎所有主要等級的俄油都不放過。

印度官員和交易員透露，幾家國營煉油業者正尋求私下磋商交易，繞過公開招標程序以獲得更好的價格。據了解，印度不只買進俄國主要的烏拉爾原油 (Urals)，也罕見採購來自俄國遠東的 ESPO 原油，後者的買家通常來自中國。

印度與俄國之間有長期商業往來關係，採購項目甚至包括武器。為了避免對俄國的經濟制裁出現漏洞，美國曾警告印度不要大量改進俄國石油，美國總統拜登上周還向印度總理莫迪掛保證，準備替印度分散能源進口來源，但俄國折價出售的石油顯然還是極具吸引力。

根據統計資料，2 月底至今，印度一共在現貨市場買進數百萬桶俄國烏爾拉原油，目前還有一批 ESPO 原油正運往印度西部的 Sikka 市。印度過去鮮少這種來自遠東的原油，因其通常以較小的船隻運送，而且路途遙遠，經濟效益較低。

除了 ESPO 原油之外，印度國營煉油業者也買進來自俄國遠東的索科爾原油 (Sokol)。

知情人士說，印度煉油商 4 月到目前為止，都沒有透過公開招標程序買進任何俄國原油，原因可能是他們錯過類似原油之前更優惠的價格，因此改為私下協議，希望談到更好的價錢。

雖然制裁連發讓一些歐美主要油商主動避開俄油交易，但俄國便宜的原油仍獲得不少買家青睞。目前美國、英國都承諾要禁止俄國石油，歐盟雖然背負巨大的壓力，但尚未跟進。