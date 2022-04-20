車用二極體高速成長 台半大股東3月買進自家股票1200張

隨著汽車電子化程度越來越高，不論是 LED 車燈驅動 IC、穩壓器或是電子元件周邊所需的整流器、靜電保護元件等，都帶動車用二極體需求高速成長，台半 (5425-TW) 大股東自選任以來，也在 3 月首度買進自家股票 1200 張，以實際行動支持公司發展。

台半大股東鼎翰 (3611-TW) 因看好自家前景展望，3 月買進 1200 張台半股票，以 3 月均價 75 元推算，共砸下 9000 萬元，持股攀升至 14800 張。

事實上，鼎翰大有來頭，是台半的大股東，同時也是台半的子公司，法人代表為王興磊，同為台半現任總經理，與董事長王秀亭是父子關係；也因此市場解讀，此次鼎翰砸錢買股，顯示自家人看好營運後市。

台半近來受惠本業、鼎翰需求同步暢旺，3 月營收改寫歷史新猷，達 13.64 億元，月增 26.49%，年增 24.75%，累計第一季營收達 37.47 億元，年增 29.42%，已連續第四季創下單季新高。

另外，聯電 (2303-TW)(UMC-US) 旗下宏誠創投也是台半另一大股東，持股比超過 2%，去年拿下一席董事，在現今晶圓產能緊缺下，台半透過策略性結盟取得產能，有助提升市占率，也是啟動新一輪成長的關鍵。

市場看好，台半與聯電攜手合作的分離式閘極中壓 MOSFET 產品，去年下半年已進入大量生產階段，也正式進軍一線車用供應鏈，未來隨著電力系統不斷升級，台半也可望持續切入新市場。

尤其中國工信部繼去年首度釋出「汽車產業十四五計畫」後，近日也再度公告今年度版本，強調將加快構建汽車晶片標準體系，滿足汽車電子化日益增長的需求，同時也針對碳排放量制定標準規範，以及推動安全領域升級，都讓汽車電子相關元件需求大增。