訊映海外客戶訂單回升 全年營運擺脫連三年衰退

醫材廠訊映 (4155-TW) 布局巴西市場將有斬獲，當地合作夥伴已將血糖儀打入多家公立醫院，預期下半年血糖測試片拉貨力道將大幅提升，加上北非大客戶訂單回溫並超越去年，法人看好，今年營運有望擺脫連三年衰退，每股純益上看 2 元。

訊映主要銷售血糖測試片、血糖儀、助聽器等，並拓展海外市場，前五大客戶包括北非、歐洲、巴西、俄羅斯、中東等。訊映近年積極拓展巴西市場，但過去受到疫情影響，營運幾乎停擺，不過去年開始免費供應客戶血糖儀，再由客戶銷售至公立醫院。

訊映認為，由於血糖儀毛利較低，一旦醫院確定使用後，未來會定期下單毛利較高的血糖測試片，隨著巴西客戶搶進醫院、取得標案，預期下半年血糖測試片出貨量將顯著增加。

據了解，目前訊映每個月約出貨 2 個貨櫃至巴西，預期下半年開始，每個月可再增加一個貨櫃，月營收貢獻可望成長 5 成。

北非客戶方面，訊映表示，過去兩年受到北非政策影響、大舉整頓醫療產業，改善長期醫療品質參差不齊問題，北非客戶直到去年第四季才重啟下單，訂單量將優於 2020 年，初估全年營收貢獻可突破 5 億元。

訊映 3 月營收 1.7 億元，月增 68.45%、年增 93.08%；第一季營收 4.17 億元，季增 16.5%、年增 40.95%。