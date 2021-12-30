達爾總裁：德微今年只是打底 2023年成長效益全面顯現

德微 (3675-TW) 今 (30) 日與母公司達爾 (DIOD-US) 共同召開法說會，達爾集團總裁盧克修指出，德微今年僅是打底，明年成長效益將顯現一半，後年則將全面爆發；法人認為，德微今年每股純益已大賺 7 元以上，明、後年在耕耘效益顯現下，獲利至少一股本起跳。

德微今年進行三大改革，首先對深坑廠、桃園廠進行重新規畫與整併，提升營運效率，再者，四吋轉五吋的產能也進入小量試產，有助成本進一步降低，最後更導入自動化產線，拉高良率。

盧克修認為，今年是德微的「定心年」，公司須先把技術做出來，再提供給客戶驗證，才是長期成長必要之道，也認為德微今年成長引擎尚未啟動，明年將啟動一半，後年才會全面發動。

展望明年，德微董事長張恩傑表示，現今訂單能見度相當高，尤其在車用 TVS 領域已排到明年 9 月之後，加上 IPC 大廠積極預定公司產品，整體營收可望持續創高。

法人看好，德微明年撇除二月受工作天數減少影響，上半年營收將逐月創高，下半年成長更強勁；獲利方面，隨著車用、工控比重提升，明年毛利率將衝上 38%。

另外，隨著第三代半導體需求熱，德微也已布局 SiC，包括 600V 的 SiC 蕭特基，已導入電動車充電樁，明年將進一步推出 1200V、1750V 的產品。