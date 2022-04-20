〈台股盤後〉台指期拉高結算 大漲155點收最高、攻克雙線

台股今 (20) 日在電子、金融權值股，加上航運、食品傳產股於下半場開始拉抬，今日適逢台指期結算，尾盤上演拉高結算，終場加權指數大漲 155.48 點，收在 17148.88 點最高點，收復 5 日線、10 日線，成交值 2931.86 億元。

台積電於午盤翻紅，半導體、電子、航運加速上揚，台積電終場上漲 5 元、收在 570 元，收復 5 日線、10 日線；聯電也走高超過 2%，聯發科、面板雙虎等權值股都收高。

特斯拉今天將公告財報，且上海廠正式復工，帶動特斯拉供應鏈表現搶眼，信邦、同致、台半、凡甲、旺宏都連袂加足馬力。

高價股漲跌互見，股王信驊大跌超過 4%，收在 3100 元；但是股后矽力 - KY 趁勢追價勁揚超過 4%，收在 2850 元，近日股王、股后寶座隨時可能再度更換，仍須留意股王爭霸戰。

金融股日前因均線乖離拉大，較為疲弱，但今日重回多方懷抱，聯邦銀漲逾 2% 最帶勁，國泰金、富邦金、上海商銀、開發金、華南金、第一金、玉山金、合庫金、台新金收盤漲幅都超過 1%。

散裝船為近期國內資金布局重點，今日尤其以海岬型及郵輪議題的個股更為強勁，新興一度漲停衝到 30.95 元，雖然漲停打開，但仍收高超過 3%，其餘台航、裕民、中航、慧洋 - KY、四維航都連袂走揚。

此外受到疫情嚴峻影響，生技醫療股持續表態，雃博收漲停板；而通膨怪獸席捲全球，食品廠反映成本產品調價，帶動營收衝高，食品股股價也持續大漲，福壽、台榮也都以漲停作收。

整體來說，台股今日盤中一度走跌至 16983.5 點，主要是台股昨日大漲，今日開高後，盤中因此出現洗盤正常現象，但下半場延續反彈力道，收復 5 日線、10 日線。