〈商品報價〉美元狂飆打壓出口 黃小玉價格回落

美元指數突破 101，為 2 年來首見，恐不利美國農產品出口競爭，芝加哥三大農產品黃豆、小麥與玉米期貨周二 (18 日) 全面回落。

芝加哥 7 月玉米期貨 (CCON) 小幅下跌 0.9%，報每英斗 7.9975 美元。追蹤玉米期貨的 Teucrium 玉米 ETF(CORN-US) 走低 0.6%，報 29.67 美元。

芝加哥 7 月黃豆期貨 (SCON) 同步收低 0.1%，報每英斗 16.9175 美元；Teucrium 大豆價格指數 ETF(SOYB-US) 上漲 0.35% 至 28.69 美元。

芝加哥 7 月小麥期貨 (WCON) 則因獲利了結回吐漲幅，收跌 1.8% 至每英斗 11.09 美元。Teucrium 小麥 ETF(WEAT-US) 下跌 2.06%，報 10.93 美元。

市場對玉米需求不斷攀升，美國 4 月對中國的玉米出口，出現好幾筆規模超過 100 萬噸的交易；交易員也密切關注中國經濟、封城影響和大宗商品需求，尤其對玉米的潛在問題最為敏感，因為俄羅斯入侵已嚴重衝擊烏克蘭穀物出口。

美國農業部周二公告，出口商報告對目的地未知的地區銷售 12.3 萬噸的黃豆。分析師表示，受到天氣的影響，美國作物的種植進度遲緩並支撐價格，但如果中西部地區的天氣出現改善的話，農產品價格也很容易出現獲利了結賣壓。